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В Британии оценили шансы Трасс на выгодные отношения с Россией

Марина Крижановская
03:34 03.09.2022
Автор материала приводит несколько оплошностей, допущенных Трасс, находившейся в России. Среди них и ее географическая дезориентация: тогда она назвала Воронежскую и Ростовскую области территориями Украины.
В Британии оценили шансы Трасс на выгодные отношения с Россией
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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В британских СМИ дискутируют на тему грядущего возможного назначения Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. В связи с этим даются оценки: как ее воспринимают в России и каковы могут быть взаимоотношения обеих стран после возможного вступления Трасс в эту должность. Также поднимается вопрос: заполучила ли «Железная леди» Маргарет Тэтчер уважение у русских и способна ли Трасс сделать то же самое.

Автор статьи Робин Эшенден для издания The Spectator сравнивает то, как принимали и каковы были результаты визита премьер-министра Маргарет Тэтчер в СССР в 1987 году и официальный визит Лиз Трасс в Россию в 2022 году в качестве министра иностранных дел Великобритании.

Эшенден приводит несколько оплошностей, допущенных Трасс, находившейся в России. Среди них и географическая дезориентация британского министра, назвавшей тогда Воронежскую и Ростовскую области территориями Украины.

Также автор статьи указал на реакцию главы МИД России Сергея Лаврова, оценившего проведенные переговоры. Тогда Лавров сказал, что иметь дело с Лиз Трасс было равноценно разговору «с глухим человеком, который слушает, но не слышит».

«Пресс-секретарь МИД России впоследствии написала в блоге, что "если кого-то и нужно спасать от чего-то, так это от мира, от глупости и невежества британских политиков"», - пишет в материале Робин Эшенден.

Он добавил, что «нельзя сказать, что Трасс хорошо начала отношения с Кремлем».

«Кремль, очевидно, не очень уважает нашего будущего премьер-министра. Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и ее героиня Маргарет Тэтчер во время поездки в Советский Союз в 1987 году. Но сейчас в России никто не носит такие головные уборы, за исключением пожилых людей и туристов - и вряд ли кто-то захочет быть похожим на них», - добавил журналист.

В заключении Эшенден предполагает, что, если Трасс и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства, то «надежды на еще одну "Железную леди" могут быть нереалистичными».

«Но поскольку этой осенью она столкнется с инфляцией, нехваткой жилья и топлива, и затянувшейся украинской войной, мы обязательно узнаем, из какого металла сделана сама Лиз Трасс. Возможно, нам всем лучше собраться», - подытожил автор статьи Робин Эшенден.

Ранее кандидат на пост британского премьера Лиз Трасс пообещала чаще рассекречивать разведывательные данные о России в случае ее избрания. Позднее  в прессе появилось предположение, что Трасс объявит Китай угрозой Британии при избрании ее на пост премьера.

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