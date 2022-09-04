Жители Кельна вышли на акцию протеста в поддержку России

© Фото: Christoph Reichwein, dpa, Globallookpress

Митинг в поддержку России прошел в центре Кельна в воскресенье 4 сентября. По данным полиции, в акции протеста приняли участие порядка 400 человек.

Как сообщает издание WDR, митингующие призывали отменить антироссийские санкций, ввести в действие газопровод «Северный поток - 2» и прекратить оказание военной помощи и поставки оружия на Украину.

Напомним, что накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия подготовилась к отмене поставок российских энергоносителей. А на Вацлавской площади в Праге митинг противников антироссийских санкций собрал более 70 тысяч человек.