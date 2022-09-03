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Участники стотысячного митинга в Праге потребовали отставки правительства Чехии

Ирина Елагина
20:18 03.09.2022
Протестующие пригрозили акцией неповиновения, если кабинет Петра Фиалы до 25 сентября не сложит полномочия.
Участники стотысячного митинга в Праге потребовали отставки правительства Чехии
© Фото: Michaela Rihova CTK Globallookpress
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Участники стотысячного митинга на Вацлавской площади в Праге потребовали отставки правительства Чехии. Протестующие пригрозили акцией неповиновения, если кабинет министров во главе с премьером Петром Фиалой до 25 сентября не сложит полномочия.

«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение», - заявление организаторов митинга приводит ТАСС.

Кроме того, организаторы митинга сообщили СМИ, что готовы прибегнуть и к массовым забастовкам. Переговоры об этом с лидерами профсоюзов уже начались.

«Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки», - заявили лидеры акции протеста.

Во время митинга в речах ораторов - политиков, ученых и общественных деятелей - звучали обвинения в адрес кабмина в политике, идущей в разрез с национальными интересами, в энергетическом кризисе и прогрессирующей инфляции. Ораторы призывали к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.

«Требуем от правительства поручить нашим экспертам, чтобы они могли действовать от имени граждан Чехии и заключить до конца текущего года кратковременные договоры на поставку дешевого газа и нефти там, где республике вообще еще предоставят эти товары», - подчеркнули организаторы.

Митингующие скандировали лозунги об отставке правительства и проведении досрочных парламентских выборов и требовали мира.

«Здесь, на Вацлавской площади, мы заявляем, что не хотим войны! Мы хотим мира!» - кричали на митинге. А затем под лозунг «Любовь и мир!» в небо выпустили белого голубя.

Напомним, что власти Чехии, как и Прибалтийских стран, занимают жесткую позицию по антироссийским санкциям, включая лоббирование полного запрета на въезд россиян в Европу и отказ от российского топлива.

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