Шольц: Германия год готовилась к прекращению поставок российского газа

Канцлер ФРГ Шольц опроверг заявление лидера ХДС о блэкаутах в энергетике предстоящей зимой, но не исключил этого.

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Германия заранее подготовилась к отключению российского газа, так как еще год назад знала о предстоящим прекращении поставок из России. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире эфире немецкого телеканала ZDF.

«Мы с декабря прошлого года с министром экономики и консультантом офиса канцлера искали ответы на вопрос, что будет, если это (остановка поставок, - ред.) произойдет»,- процитировал «КоммерсантЪ» слова канцлера.

Шольц дал понять, что к декабрю 2022 года Германия сможет отказаться от российского газа, так как год искала альтернативные варианты поставок и сейчас в стране достаточно запасов газа, чтобы пережить зиму.

Канцлер в телеэфире опроверг слова лидера партии «Христианский-демократический союз Германии» Фридриха Мерца, который спрогнозировал резкое ухудшение экономической ситуации в Германии в связи энергетическим кризисом на фоне антироссийских санкций и допустил блэкауты в энергетике предстоящей зимой. Но при этом канцлер не исключил риск отключений электроэнергии в стране.

«Шольц не видит реальность отключений электроэнергии зимой, как опасается лидер ХДС Фридрих Мерц. По словам Шольца, этого не произойдет, насколько это возможно. Но он определенно не хотел исключать и этого», - пишет сайт ZDF.

Шольц озвучил антикризисный план федерального правительства об ограничении базового потребления электроэнергии и введении нового налога.

«Это произойдет как можно скорее. Правительство будет снимать непредвиденные доходы, полученные на рынке электроэнергии. Случайные прибыли, сверхприбыли — это прибыли, которые не имеют ничего общего с тем, что человек фактически делает в экономике», — отметил Шольц.

Новый налог по мнению Шольца позволит собрать «много-много-много миллиардов» и направить на финансовую помощь гражданам Германии порядка 65 миллиардов евро.