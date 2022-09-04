Песков: Запад спровоцировал «большой мировой шторм»

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Мировая экономика оказалась на грани катастрофы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС прокомментировал экономическую ситуацию на мировой арене в канун Восточного экономического форума.

«Мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние. Скорее начинается такой большой мировой шторм», — рассказал Песков.

Песков назвал несколько причин, из-за которых лихорадит мировую экономику.

«Во многом есть и объективные причины, но есть и субъективные причины этого начинающегося шторма, которые связаны с абсолютно нелогичными, а зачастую абсурдными решениями и действиями властей США, Европы, ЕС и отдельных европейских стран», - подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

В Кремле отмечают, что пока стихия кризиса не грозит России. Песков заявил, что на фоне «мирового шторма» России удается сохранять «макростабильность».

Ранее Дмитрий Песков назвал абсурдом решение Запада об отказе в ремонте оборудования «Северного потока» и заявил, что с похолоданием энергетический кризис в Европе усилится, и жизнь европейцев станет еще хуже.