Энергетический кризис в Европе станет еще более болезненным с наступлением холодов, уверены в Кремле.

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Энергетический кризис в Европе станет еще более ощутимым с наступлением осени и первых заморозков. Неблагоприятным экономическим прогнозом для жителей Евросоюза поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

«Горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию. А сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже», - заявил представитель Кремля.

Главная причина энергетического кризиса в Европе - это антироссийские санкции, бумерангом ударившие по экономике Запада. Из-за экономической блокады страны ЕС не только бойкотируют поставки российской нефти и газа, но и препятствуют ремонту и гарантийному обслуживанию оборудования «Северного потока», основного источника голубого топлива для Западной Европы.

Дмитрий Песков напомнил, что именно на Западе лежит ответственность за остановку «Северного потока» и связанные с этим тяжелые последствия для экономического благосостояния и здоровья граждан ЕС.

«Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит "Газпрому", но которое по контракту они должны обслуживать - это не вина "Газпрома", это вина тех политиков, которые принимали решение о санкциях», - подчеркнул Песков.

Как известно, «Северный поток» остановили для проведения технологических работ 30 августа, чтобы запустить с 3 сентября, но из-за бойкота компания Siemens не смогла приступить к гарантийному обслуживанию агрегата.