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Песков назвал абсурдом отказ ЕС от ремонта агрегата «Северного потока»

Ирина Елагина
16:52 04.09.2022
Кремль не видит логики в решении ЕС бойкотировать гарантийный ремонт оборудования «Северного потока».
Песков назвал абсурдом отказ ЕС от ремонта агрегата «Северного потока»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Решение ЕС о бойкотировании гарантийного обслуживания агрегата «Северного потока» лишено смысла и напоминает театр абсурда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вынужденную остановку «Северного потока» в эфире телеканала «Россия 1».

«Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит "Газпрому", но которое по контракту они должны обслуживать - это не вина "Газпрома", это вина тех политиков, которые принимали решение о санкциях», - подчеркнул Песков.

Напомним, что «Северный поток» остановили для проведения технологических работ 30 августа, чтобы запустить с 3 сентября, но из-за антироссийских санкций компания Siemens не смогла приступить к проведению работ по гарантийному обслуживанию агрегата.

Ранее представитель Кремля поделился неблагоприятным экономическим прогнозом для жителей ЕС с наступлением похолодания.

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