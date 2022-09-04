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МО РФ: «представители СМИ» из Украины на ЗАЭС должны были объявить о переходе станции под контроль Киева

15:48 04.09.2022
Автомобили с «журналистами» не пропустили на ЗАЭС, так как их не было в согласованных списках миссии МАГАТЭ.
МО РФ: «представители СМИ» из Украины на ЗАЭС должны были объявить о переходе станции под контроль Киева
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress
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«Журналисты» из Украины, США и Великобритании, прибывшие на Запорожскую атомную электростанцию в день визита миссии МАГАТЭ, получили задание объявить о переходе станции под контроль Киева в случае ее успешного захвата диверсантам ВСУ. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

«В этих целях, как подтвердилось 2 сентября из публичного заявления Владимира Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами. Попытка данной провокации предпринималась Киевом вопреки сценарию работы миссии, документально согласованному Секретариатом МАГАТЭ и Департаментом охраны и безопасности ООН», - говорится в сообщении.

При этом «журналисты» не были указаны в согласованных списках миссии.

«С учетом данного факта, в целях исполнения протокола безопасности работы миссии, все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались», - сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны России рассказали, что могло бы произойти, если бы ВСУ захватили Запорожскую АЭС. Тогда миссию МАГАТЭ использовали бы как «живой щит» и вынудили бы их признать, что якобы ЗАЭС перешла под полный контроль Киева.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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