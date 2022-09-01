МО РФ: в случае успеха операции Киева эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС стали бы «живым щитом»
Если бы захват Вооруженными силами Украины Запорожской атомной электростанции не был предотвращен российским войсками, находящиеся на станции эксперты МАГАТЭ использовались бы диверсантами как «живой щит». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Очевидно, что в случае успеха операции киевского режима по захвату станции глава МАГАТЭ Р. Гросси и эксперты миссии стали бы "живым щитом" украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских Вооруженных сил», - говорится в сообщении.
При таком сценарии делегацию МАГАТЭ вынудили бы к фиксации статуса-кво - якобы Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева. На фоне этого начали бы звучать заявления Запада с призывами обеспечить демилитаризированную зону вокруг АЭС. Однако данная провокация Киева была сорвана.
«В настоящее время миссия МАГАТЭ по главе с Р. Гросси прибыла на атомную электростанцию и начала плановую работу при полном обеспечении ее безопасности российской стороной. Заслуживает уважение позиция Р. Гросси и его команды, все-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС. К станции направилась группа диверсантов, но российские войска отразили вторжение. При этом ВСУ продолжали вести обстрелы недалеко от станции.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов