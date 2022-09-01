МО РФ: в случае успеха операции Киева эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС стали бы «живым щитом»

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Если бы захват Вооруженными силами Украины Запорожской атомной электростанции не был предотвращен российским войсками, находящиеся на станции эксперты МАГАТЭ использовались бы диверсантами как «живой щит». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Очевидно, что в случае успеха операции киевского режима по захвату станции глава МАГАТЭ Р. Гросси и эксперты миссии стали бы "живым щитом" украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских Вооруженных сил», - говорится в сообщении.

При таком сценарии делегацию МАГАТЭ вынудили бы к фиксации статуса-кво - якобы Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева. На фоне этого начали бы звучать заявления Запада с призывами обеспечить демилитаризированную зону вокруг АЭС. Однако данная провокация Киева была сорвана.

«В настоящее время миссия МАГАТЭ по главе с Р. Гросси прибыла на атомную электростанцию и начала плановую работу при полном обеспечении ее безопасности российской стороной. Заслуживает уважение позиция Р. Гросси и его команды, все-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС. К станции направилась группа диверсантов, но российские войска отразили вторжение. При этом ВСУ продолжали вести обстрелы недалеко от станции.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов