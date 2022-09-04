Вертолет со спасателями на Ключевском вулкане не смог приземлиться из-за ветра

Планировалось, что вертолет приземлится на высоте 3300 метров, однако ветер со скоростью 30 метров в секунду помешал планам.

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Вертолет со спасателями, прилетевший к попавшим в ЧП на Ключевском вулкане туристам, не смог приземлиться из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

«Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов», - передает РИА Новости комментарий пресс-службы.

Именно на этой высоте группа из 12 туристов с двумя гидами разделилась, часть из них осталась в лагере, другие - продолжили восхождение. Из девяти человек, поднявшихся выше, шестеро уже умерли, один из выживших - гид туристической группы - сломал ногу.

Согласно новому плану, вертолет МИ-8 в понедельник доставит спасателей на максимально допустимую высоту. Оттуда они начнут восхождение.