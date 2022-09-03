Число погибших на Ключевском вулкане туристов увеличилось до пяти

Еще двое пострадали, один из них - гид туристической группы.

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Поступила новая информация о туристах, погибших при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Число жертв увеличилось до пяти, также стало известно о двух пострадавших.

Пресс-служба правительства Камчатского края сообщила обновленные данные. Один из пострадавших, по имеющейся информации, находится без сознания, второй сломал ногу, это гид туристической группы.

О происшествии стало известно в субботу, группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - отправилась на вулкан. Люди приехали из разных регионов России.

«Группа зарегистрирована по всем требованиям МЧС. По оперативным данным, накануне девять из двенадцати человек начали восхождение с высоты 3300 метров, а остальные остались в лагере», - говорится в сообщении пресс-службы.

Туристам, которые сейчас находятся на высоте, порекомендовали спуститься, чтобы не получить переохлаждение. Как будут эвакуировать тела погибших, решится позже, когда оставшиеся в живых туристы будут в безопасности.