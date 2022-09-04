Число погибших на Ключевской Сопке туристов выросло до шести

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Увеличилось количество туристов, погибших после попытки покорить вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Общее число человек, лишившихся жизни из-за неудачного восхождения, в настоящий момент равно шести.

Еще один из пострадавших, до этого находившийся без сознания, скончался. О случившемся сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Ранее стало известно, что несколько человек погибли в результате восхождения на Ключевский вулкан. Десять туристов из разных регионов в сопровождении двух гидов вместе поднялись до высоты 3300 метров. После этого группа из девяти человек приняла решение продолжить путь наверх, тогда как остальные остались в палатках. Для большинства из них этот выбор окончился смертельным исходом.