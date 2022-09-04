Песков назвал безопасность одним из факторов участия Путина в саммите G20

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российская сторона получила приглашение на высшем уровне для участия в саммите.

© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Решение об очном участии президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии будет принимать с учетом фактором. Одним из них является безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, притом что приглашение на высшем уровне имеется... будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», - заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин»

Саммит «Двадцатки» пройдет на острове Бали с 15 по 16 ноября. В Кремля ранее сообщали, что Путин в любом случае примет участие в мероприятии, а формат участия будет выбран непосредственно перед поездкой.