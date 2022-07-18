Дмитрий Песков сообщил, что РФ имеет приглашение, поэтому в дальнейшем будут приниматься решения по целесообразности того или иного участия в саммите.

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В Кремле заявили об участии России в саммите G20 «в том или ином формате». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что график двусторонних встреч еще не сформирован, но российская сторона в любом случае примет участие в мероприятии.

«Имеем приглашение на саммит, и в дальнейшем будут приниматься решения по целесообразности того или иного участия в этом саммите. Участие в любом случае будет, программа каких-то двухсторонних встреч еще не прорабатывалась», - сообщил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин получил приглашение на саммит G20. Как известно, все приглашения всегда направляются заранее, само мероприятие пройдет осенью на острове Бали.