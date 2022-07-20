Помощник Путина рассказал о его решении относительно поездки на саммит G20

Напомним, что саммит G20 пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали.

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Решение о формате участия Российской Федерации в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Приглашение есть. Мы ответили положительно. Решение будет принято непосредственно перед поездкой», - цитирует РИА Новости помощника российского президента.

Напомним, что саммит G20 пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства есть действующее приглашение на саммит G20 в Индонезии. Песков отметил, что формат участия президента России во встрече будет определен по мере приближения мероприятия.