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Движение судов в Босфорском проливе восстановлено после ЧП с сухогрузом, который следовал из Стамбула на Украину. Об этом сообщил турецкий государственный телеканал TRT со ссылкой на управление береговой охраны.

«Движение судов в проливе восстановлено», - передает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал.

Напомним, грузовое судно Briza длиной 107 метров бросило якорь в Кандилли из-за поломки на пути из Стамбула на Украину. В результате чего, движение судов в Босфорском проливе было приостановлено.

До этого в Министерстве обороны РФ заявляли, что из портов Украины в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием. Российская Федерация создала все необходимые условия для работы морских гуманитарных коридоров, отметили в оборонном ведомстве страны.