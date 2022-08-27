МО РФ: из украинских портов в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием

© Фото: РИА Новости

С начала августа из украинских портов вышли 39 сухогрузов, на борту которых было почти 822 тысячи тонн продовольствия. Об этом в пятницу сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

«В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» с 1 августа 2022 г. из украинских портов обеспечен выход 39 сухогрузов (в том числе 19 заблокированных), вывезено 821 547 тонн продовольствия (570 210 тонн кукурузы, 28 850 тонн подсолнечного масла, 50 301 тонна муки, 17 000 тонн сои, 90 172 тонны пшеницы, 2 914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14 000 тонн сахарной свеклы, 29 600 тонн рапса)», - заявил представитель МО РФ.

Генерал отметил, что сохраняется опасность для кораблей и портовой инфраструктуры из-за дрейфующих украинских мин. При этом Россия создала необходимые условия для работы морских гуманитарных коридоров.

Напомним, 22 июля этого года в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Первый подписанный документ предполагает обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Вторым документом был определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из портов, подконтрольных Украине.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.