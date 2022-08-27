Армия Армия Армия

МО РФ: из украинских портов в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием

00:48 27.08.2022
Россия создала все необходимые условия для работы морских гуманитарных коридоров.
МО РФ: из украинских портов в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

С начала августа из украинских портов вышли 39 сухогрузов, на борту которых было почти 822 тысячи тонн продовольствия. Об этом в пятницу сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

«В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» с 1 августа 2022 г. из украинских портов обеспечен выход 39 сухогрузов (в том числе 19 заблокированных), вывезено 821 547 тонн продовольствия (570 210 тонн кукурузы, 28 850 тонн подсолнечного масла, 50 301 тонна муки, 17 000 тонн сои, 90 172 тонны пшеницы, 2 914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14 000 тонн сахарной свеклы, 29 600 тонн рапса)», - заявил представитель МО РФ.

Генерал отметил, что сохраняется опасность для кораблей и портовой инфраструктуры из-за дрейфующих украинских мин. При этом Россия создала необходимые условия для работы морских гуманитарных коридоров.

Напомним, 22 июля этого года в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Первый подписанный документ предполагает обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Вторым документом был определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из портов, подконтрольных Украине. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:39 В стране и мире
Россия приостановила выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет
18:34 В стране и мире
Норвежский террорист Брейвик требует отменить свою изоляцию
18:18 В стране и мире
Видео
Двое детей погибли при обстреле ВСУ поселка Куйбышево в Запорожской области
17:14 В стране и мире
Видео
Огромные колеса и мощный мотор: на чем пожарные ездят по горящим лесам Рязани
16:53 В стране и мире
Видео
Власти Запорожской области назвали количество не работающих на ЗАЭС энергоблоков
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.