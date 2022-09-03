В Босфоре из-за поломки направляющегося на Украину судна приостановили движение

Судно, на котором обнаружили поломку, с помощью буксиров и катера береговой охраны поставили на якорь в безопасной зоне.

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В Босфорском проливе пришлось приостановить движение судов. На одном из судов, направляющемся на Украину, обнаружили поломку. Он бросил якорь в Кандилли, о чем сообщает береговая охрана страны.

«Наши буксиры "Куртарма-5" и "Куртарма-6", а также катер береговой охраны были оперативно направлены на место происшествия с грузовым судном Briza длиной 107 м, которое бросило якорь в Кандилли из-за поломки на пути из Стамбула на Украину», - передает РИА Новости сообщение береговой охраны.

По имеющимся данным, судно было безопасно поставлено на якорь в якорной зоне Ахыркапы, буксиры и катер береговой охраны при координации Стамбульского центра управления движением судов сопроводили его до места.

Ранее судно, следующее из Украины в Стамбул, село на мель в Босфорском проливе. Зона была временно закрыта для движения судов, буксиры и катера были направлены для помощи.