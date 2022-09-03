WSJ сообщила, что МО США ищет способы ускорить поставки вооружений союзникам

Согласно статье, высокопоставленным чиновникам Пентагона предстоит выявить недостатки в том, как осуществляется программа поставок вооружений США союзникам, а также найти способы ускорить этот процесс.

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Министерство обороны США создало рабочую группу в целях ускорения поставок вооружений американским союзникам на фоне напряженности в отношениях с Китайской Народной Республикой и ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне.

Согласно статье, высокопоставленным чиновникам Пентагона в рамках созданной в прошлом месяце рабочей группы предстоит выявить недостатки в том, как осуществляется программа поставок американских вооружений союзникам, а также найти способы ускорить этот процесс. Особенную актуальность эти усилия приобрели «на фоне нарастающего напряжения в отношениях (США - прим.ред.) с Китаем» и специальной военной операции России по защите республик Донбасса, отмечает газета.

Как пишет издание, сопредседателями рабочей группы стали помощник заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Саша Бейкер и замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант.

Газета подчеркивает, что «американские законодатели, представители правительства и оборонной отрасли давно считают программу продаж военного оборудования за рубеж медленной и нацеленной на снижение рисков».

«Нарастающее соперничество с такими странами, как Китай и Россия, которые разрабатывают продвинутые вооружения по более низкой цене, грозит снижением преимущества США, стремящихся вооружить дружественные страны по всему миру», - говорится в статье.

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До этого заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты рискуют перейти грань и стать стороной конфликта на Украине. Дипломат также предупредил о последствиях вмешательства США в украинский конфликт.