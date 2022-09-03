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Политолог назвал главную проблему армии США

Алиса Краузе
04:47 03.09.2022
Американист объяснил, с какими проблемами постоянно имеет дело американская армия.
Политолог назвал главную проблему армии США
© Фото: Daniel Karmann dpa Globallookpress
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Основной проблемой американской армии является недостаточное количество кадров, которые хотели и могли бы служить в рядах вооруженных сил. К такому заключению пришел политолог, американист Малек Дудаков.

По словам специалиста, лишь 23% молодежи Соединенных Штатов признаются пригодными к военной службе. Остальным стать солдатами мешает ожирение, либо иные проблемы со здоровьем и психические отклонения, включая наркотическую зависимость.

«А из тех 23%, кто пригоден, лишь 8% хотят служить в армии», - заметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Еще одна трудность, с которой оборонная отрасль США вынуждена все время иметь дело - недостаток финансирования. И это при том, что на нужды армии в стране выделяется 840 миллиардов долларов.

Как объяснил Дудаков, все дело в том, что для содержания огромной «глобальной империи», имеющей семь сотен военных баз в 138 странах планеты, а также постоянно осуществляющей различные гибридные операции, войны и так далее, требуется невероятное количество средств. И даже впечатляющего бюджета армии США оказывается недостаточно.

Также политолог высказал свое мнение по поводу итогов выборов на пост лидера Консервативной партии Великобритании. Из двух кандидатов, экс-главы Минфина Риши Сунак и министра иностранных дел Лиз Трасс, специалист спрогнозировал победу последней.

По словам Дудакова, тень на Сунака наводит актуальная экономическая ситуация. Именно на него как на фигуру, стоящую у руля финансового ведомства последние годы, направлено недовольство населения. Кроме того, в нем видят излишне центристского политика, далекого от обычных избирателей из-за своего большого состояния и еще более внушительного богатства его супруги.

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