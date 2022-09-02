В стране и мире США рискуют перейти грань и стать стороной конфликта на Украине Ирина Елагина Заместитель министра иностранных дел предупредил о последствиях вмешательства США в ситуацию на Украине. © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: США рискуют стать стороной конфликта на Украине. О последствиях вмешательства США в ситуацию на Украине заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «США отделяет тончайшая грань от того, чтобы стать стороной конфликта на Украине», - цитирует дипломата РИА Новости. Ранее президент США Джо Байден выделил Киеву ко Дню независимости Украины еще три миллиарда долларов на военную помощь. Эксперты считают, что США разыгрывают украинскую карту для развязывания конфликта с РФ. При этом военная помощь Украине не только подрывает экономику США, но и угрожает национальной безопасности страны, так как никто не знает, где в итоге окажется поставленное оружие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика