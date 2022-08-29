Times: Трасс объявит Китай угрозой Британии при избрании на пост премьера

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Если в следующем месяце министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс займет место премьера страны и главы Консервативной партии, она объявит КНР угрозой государственной безопасности. Таким образом статус Китая будет приравнен к статусу России в Соединенном Королевстве.

Такую информацию сообщает издание Times. По сведениям прессы, Трасс пообещала произвести пересмотр внешней политики страны, обновив Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики.

Взятие нового курса во взаимоотношениях с Китаем, если оно произойдет, будет идти вразрез с позицией британского Минфина, выступавшего за расширение экономических связей с азиатским государством. Однако в Лондоне предполагают, что после Гонконга ситуацию пришлось бы пересмотреть в любом случае.