Times: Трасс объявит Китай угрозой Британии при избрании на пост премьера
Если в следующем месяце министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс займет место премьера страны и главы Консервативной партии, она объявит КНР угрозой государственной безопасности. Таким образом статус Китая будет приравнен к статусу России в Соединенном Королевстве.
Такую информацию сообщает издание Times. По сведениям прессы, Трасс пообещала произвести пересмотр внешней политики страны, обновив Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики.
Взятие нового курса во взаимоотношениях с Китаем, если оно произойдет, будет идти вразрез с позицией британского Минфина, выступавшего за расширение экономических связей с азиатским государством. Однако в Лондоне предполагают, что после Гонконга ситуацию пришлось бы пересмотреть в любом случае.