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«Учить историю и знать ее уроки»: почти 50 тысяч военнослужащих приняли участие в акции «Диктант Победы»

16:27 03.09.2022
Главной площадкой проведения диктанта в нынешнем году стал зал управления им. Г.К. Жукова Национального центра управления обороной РФ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Более 49 тысяч военнослужащих приняли участие в Международной патриотической акции «Диктант Победы». Об этом сообщил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, давая начало проведению диктанта.

«В воинских частях, кораблях, органах военного управления, учреждениях и организациях Минобороны России создано 475 площадок "Диктанта Победы", а в его написании участвуют более 49 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и учащихся ведомственных учебных заведений», - сказал он.

Горемыкин назвал обращение к теме Великой Победы нравственным долгом перед памятью людей, которые отстояли свободу и независимость Родины. Он также отметил, что мероприятие в нынешнем году приходится на 3 сентября, когда в России ежегодно отмечается День окончания Второй мировой войны.

«Эта война, поглотившая колоссальные людские и материальные ресурсы, имела беспрецедентно глобальный характер», - подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что конфликт затронул 62 государства, а его геополитические итоги предопределили вектор развития человеческого общества и мировой системы безопасности.

«В реалиях сегодняшнего дня мы являемся свидетелями тенденциозных попыток переписать историю, принизить роль СССР в победе над нацизмом, сделать его одним из виновников развязывания Второй мировой войны», - добавил замглавы оборонного ведомства.

Горемыкин назвал цель таких фальсификаций понятной и не новой, а также указал на очевидную опасность манипуляций с историей.

«Учить историю и знать ее уроки - вот еще одна важнейшая задача "Диктанта Победы"», - подытожил он.

По словам замминистра, Главное военно-политическое управление ВС РФ намерено поддерживать и развивать акцию.

Главной площадкой проведения диктанта в нынешнем году стал зал управления им. Г.К. Жукова Национального центра управления обороной РФ, к ней также подключились 12 площадок, организованных в регионах страны. «Диктант Победы» включает в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны и проводится в формате тестирования. Для участников в этом году создано более 18 тыс. региональных площадок, была обеспечена возможность принять участие онлайн, кроме того, для очного участия в диктанте созданы около 300 площадок в 41 стране мира.

В прошлом году «Диктант Победы» прошел в апреле. В нем приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев - в том числе и военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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