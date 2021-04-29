«Диктант Победы»: как прошла масштабная проверка знаний о Великой Отечественной

Исторический диктант, или «Диктант Победы», пишут сегодня по всей России. Причем в иных местах, как во Владивостоке, не только на суше, но и на море.

Там, где увековечена память великой Победы, на Поклонной горе, стартует главный исторический диктант. Об уроках истории, которую никому не переписать, напоминает директор службы внешней разведки.

На этих страницах - истории подвигов защитников Отечества. Диктант - в форме теста - решают и те, кто сегодня стоит на страже безопасности государства.

В Национальном центре управления обороной площадку для диктанта выбрали символическую - зал принятия решений имени маршала Жукова.

«Этот диктант - настоящий экзамен! Как во время любого экзамена, нельзя списывать, нельзя болтать, нельзя советоваться с соседом, нельзя просто так выйти, не сдав материал», - поделилась ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик.

Двадцать пять заданий. Из них двадцать вопросов по общей военно-исторической тематике.

Еще пять заданий - по истории определенного региона. И каждый к победе готов.

На прямой связи с Москвой десятки площадок, прямо сейчас вот на этих больших экранах диктант пишут в Центральном, Восточном, Западном военных округах, в парке «Патриот», где сидят юнармейцы, из Пансиона воспитанниц Минбороны и даже с борта крейсера «Петр Великий», который сейчас находится в порту в Североморске, ну а всю связь с площадками держат как раз вот в этом пункте, где в любой момент можно кого-то вывести в прямой эфир.

От Северного флота - к Тихоокеанскому. В Приморье и на Камчатке более полутора тысяч военных моряков проверяют свои знания. За ними наблюдал наш корреспондент Денис Ивлев.

«На Дальнем Востоке традиционно необычные интересные площадки. Например, диктант пишут на учебном паруснике «Надежда». К акции присоединились и военные: в данный момент мы находимся на палубе корабля «Маршал Крылов», в бухте Золотой Рог», - отметил корреспондент Денис Ивлев.

И это лишь часть географии - «Диктант Победы» пишет вся Россия. У каждого региона - своя историческая память. Хабаровск только в первые месяцы войны дал фронту свыше 27 тысяч добровольцев. В Ставрополье было уничтожено практически все хозяйство - выдержали. Город-герой Мурманск держал оборону советского Заполярья. Там, в аудиториях, полнейшая тишина. Передает атмосферу корреспондент нашего телеканала Елена Сивонен.

«Мы специально вышли из аудитории, чтобы не шуметь и не мешать участникам акции. Все очень сосредоточенны. Предстоит ответить на 25 вопросов в общей регионально-военно-исторической тематике. Некоторые из них будут касаться событий начала ВОВ и великих полководцев, чьи юбилеи отмечаются в этом году. Маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.

«Диктант Победы» бьет рекорды и на мировой арене - в этом году насчитывается 80 стран-участниц. От Австралии, Великобритании и США до Китая и Японии - границ для исторической памяти не существует.