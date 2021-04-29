Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

«Диктант Победы»: как прошла масштабная проверка знаний о Великой Отечественной

Тимур Шерзад
Россина Бодрова
Елена Сивонен
Денис Ивлев
18:31 29.04.2021
На этих страницах - истории подвигов защитников Отечества. Диктант - в форме теста - решают и те, кто сегодня стоит на страже безопасности государства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Исторический диктант, или «Диктант Победы», пишут сегодня по всей России. Причем в иных местах, как во Владивостоке, не только на суше, но и на море.

Там, где увековечена память великой Победы, на Поклонной горе, стартует главный исторический диктант. Об уроках истории, которую никому не переписать, напоминает директор службы внешней разведки.

На этих страницах - истории подвигов защитников Отечества. Диктант - в форме теста - решают и те, кто сегодня стоит на страже безопасности государства.

В Национальном центре управления обороной площадку для диктанта выбрали символическую - зал принятия решений имени маршала Жукова. 

«Этот диктант - настоящий экзамен! Как во время любого экзамена, нельзя списывать, нельзя болтать, нельзя советоваться с соседом, нельзя просто так выйти, не сдав материал», - поделилась ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик.

Двадцать пять заданий. Из них двадцать вопросов по общей военно-исторической тематике.

Еще пять заданий - по истории определенного региона. И каждый к победе готов.

На прямой связи с Москвой десятки площадок, прямо сейчас вот на этих больших экранах диктант пишут в Центральном, Восточном, Западном военных округах, в парке «Патриот», где сидят юнармейцы, из Пансиона воспитанниц Минбороны и даже с борта крейсера «Петр Великий», который сейчас находится в порту в Североморске, ну а всю связь с площадками держат как раз вот в этом пункте, где в любой момент можно кого-то вывести в прямой эфир.

От Северного флота - к Тихоокеанскому. В Приморье и на Камчатке более полутора тысяч военных моряков проверяют свои знания. За ними наблюдал наш корреспондент Денис Ивлев.

«На Дальнем Востоке традиционно необычные интересные площадки. Например, диктант пишут на учебном паруснике «Надежда». К акции присоединились и военные: в данный момент мы находимся на палубе корабля «Маршал Крылов», в бухте Золотой Рог», - отметил корреспондент Денис Ивлев.

И это лишь часть географии - «Диктант Победы» пишет вся Россия. У каждого региона - своя историческая память. Хабаровск только в первые месяцы войны дал фронту свыше 27 тысяч добровольцев. В Ставрополье было уничтожено практически все хозяйство - выдержали. Город-герой Мурманск держал оборону советского Заполярья. Там, в аудиториях, полнейшая тишина. Передает атмосферу корреспондент нашего телеканала Елена Сивонен.

«Мы специально вышли из аудитории, чтобы не шуметь и не мешать участникам акции. Все очень сосредоточенны. Предстоит ответить на 25 вопросов в общей регионально-военно-исторической тематике. Некоторые из них будут касаться событий начала ВОВ и великих полководцев, чьи юбилеи отмечаются в этом году. Маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.

«Диктант Победы» бьет рекорды и на мировой арене - в этом году насчитывается 80 стран-участниц. От Австралии, Великобритании и США до Китая и Японии - границ для исторической памяти не существует.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:30 Армия
Видео
Защитить родную историю: замминистра обороны Картаполов принял участие в «Диктанте Победы»
16:40 Армия
Видео
Длинная рука: Ту-95МС выполнили 8-часовые полеты на Дальнем Востоке
16:28 В стране и мире
Видео
При перестрелке на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии
15:14 В стране и мире
Суд вынес приговор по делу о смерти актера Марьянова
14:09 В стране и мире
Видео
Путин назвал недобросовестной конкуренцией спекуляции вокруг «Северного потока - 2»
Популярное
Популярное
Видео
«Можно вынести целый букет заболеваний»: врач рассказал, как избегать укусов клещей в лесу
Видео
Горячий, холодный, больной: терапевт рассказала, каким бывает пот и что это значит
Диетолог рассказала рецепт «здорового» кулича
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.