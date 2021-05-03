Российские миротворцы провели в Степанакарте «Диктант Победы»

Студенты университета города Степанакерта и военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе приняли участие в акции «Диктант Победы».

Основная цель мероприятия – поддержание интереса местного населения к изучению тематики Великой Отечественной войны. Часть вопросов была посвящена уроженцам Нагорного Карабаха, участвовавшим в ВОВ. В диктанте приняли участие около 50 студентов, преподаватели университета, а также 10 военнослужащих российского миротворческого контингента.

После студенты и преподаватели прочли стихотворения о героях Великой Отечественной войны, а также рассказали о своих родных, павших на полях сражений в 1941-1945 годах.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября этого года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.