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Российские миротворцы провели в Степанакарте «Диктант Победы»

Константин Исаев
03:18 03.05.2021
Часть вопросов в диктанте была посвящена уроженцам Нагорного Карабаха – героям Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Студенты университета города Степанакерта и военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе приняли участие в акции «Диктант Победы».

Основная цель мероприятия – поддержание интереса местного населения к изучению тематики Великой Отечественной войны. Часть вопросов была посвящена уроженцам Нагорного Карабаха, участвовавшим в ВОВ. В диктанте приняли участие около 50 студентов, преподаватели университета, а также 10 военнослужащих российского миротворческого контингента.

После студенты и преподаватели прочли стихотворения о героях Великой Отечественной войны, а также рассказали о своих родных, павших на полях сражений в 1941-1945 годах.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября этого года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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