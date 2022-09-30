Вашингтон: сейчас не время для принятия Украины в НАТО

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Белый дом не считает своевременной и не намерен начинать процедуру принятия Украины в НАТО. Заявление о перспективах членства Киева в Североатлантическом альянсе сделал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка "на земле", а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время», - отметил Салливан.

Представитель Белого дома также заявил, что США не отказываются от политики «открытых дверей» для НАТО.

«Все решения о вступлении должны решаться между 30 странами-членами и государствами, желающими присоединиться», - резюмировал Салливан.

Напомним, что ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал стремление Киева ускорить вступление Украины в НАТО как стремлением «ускорить начало третьей мировой войны». При этом НАТО не спешит принимать в альянс Украину, как заявил сегодня генсек блока Йенс Столтенберг «сейчас мы не можем принять Украину в НАТО».