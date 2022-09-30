Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта на Украине

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НАТО не готово принять Киев в Североатлантический альянс. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сделал несколько заявлений по Украине на незапланированной пресс-конференции 30 сентября.

Столтенберг дал оценку прошедших референдумов и подписания документов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской областей в состав России.

«НАТО осуждает вхождение в состав России новых территорий», - заявил Столтенберг.

При этом глава североатлантического блока подчеркнул, что НАТО остается в стороне от конфликта на Украине.

«Альянс не является стороной конфликта и остается обороронным альянсом», - отметил глава НАТО.

На вопрос о перспективах вхождения Украины в состав НАТО, Столтенберг пояснил, что это невозможно.

«Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО», - резюмировал генсек НАТО.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин на церемонии подписания документов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской областей в состав России призвал Киев к прекращению огня и возобновлению переговоров.