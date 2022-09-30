В стране и мире Медведев: Зеленский умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой Ирина Елагина Медведев дал оценку стремлению Украины войти в НАТО. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев дал оценку стремлению Украины войти в Североатлантический альянс. Своими наблюдениями политик поделился в Telegram-канале. «Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня», - написал Медведев с ремаркой «тяжелые наркотики». Медведев также обратил внимание на память американского президента и упущенные возможности по открытию дополнительных офисов дипмиссии США. «Байден заявил о непризнании факта присоединения новых территорий к России. Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», - отреагировал зампред Совбеза с ремаркой «деменция». Кроме того, Медведев прокомментировал заявление генсека НАТО о перспективах исчезновения Украины как государства. «Столтенберг: если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», - подчеркнул политик с ремаркой «цинизм». Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин призвал Киев к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика