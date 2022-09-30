В стране и мире Полиция предотвратила взрыв на опоре ЛЭП под Мелитополем Ирина Елагина По данным экспертов, пластины взрывчатого вещества были американского производства. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Полиция Мелитополя предотвратила взрыв на опоре ЛЭП в поселке Акимовка. По данным экспертов, пластины взрывчатого вещества были американского производства. «Сегодня сотрудники полиции при обследовании объектов инфраструктуры обнаружили на опоре ЛЭП на улице 40 лет Победы в поселке городского типа Акимовка четыре пластины взрывчатого вещества С4 американского производства», - рассказали в администрации Мелитополя. На место происшествия вызвали экипаж Росгвардии, которые обезвредили опасный предмет. Власти Мелитополя предположили, что «украинская сторона хотела омрачить сегодняшний день жителям Запорожской области» - день подписания договоров о воссоединении четырех регионов с Россией. Напомним, что ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сделал заявление об активизации западных спецслужб, действующих «хаотично, импульсивно, агрессивно», и призвал «быть к этому готовым, бдительным, решительным». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика