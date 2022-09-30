В стране и мире Глава СВР призвал к бдительности из-за агрессивности западных спецслужб Ирина Елагина Сергей Нарышкин дал оценку деятельности западных разведслужб. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Западные разведслужбы активизировались и действуют с агрессией. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин дал оценку деятельности западных разведслужб на встрече с журналистами. «В целом ситуация очень неспокойная. Видно, что Запад действует хаотично, импульсивно, агрессивно, и агрессии в действиях группы западных стран и уполномоченных организаций, известных вам, все больше и больше», - отметил Нарышкин. По мнению главы СВР, в условиях напора западных спецслужб важна предельная бдительность. «Нужно быть к этому готовым, бдительным, решительным, ответственным и верить твердо, что мы победим», - заключил Нарышкин. Напомним, что накануне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ о давлении Запада на страны, выбирающие суверенный путь развития и при этом «Запад не гнушается любыми методами». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика