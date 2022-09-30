В Кремле началась церемония подписания договоров о вступлении в РФ новых территорий

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В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве началась церемония подписания договоров о вступлении Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Вместе с тем было запланировано объемное выступление президента России Владимира Путина.

Известно, что в зале собрались представители обеих палат российского парламента, кабинет министров в полном составе, главы регионов, а также руководители религиозных конфессий. Ранее пресс-секретарь главы государства уточнял, что выступление Путина пройдет не в качестве послания Федеральному Собранию, а в ином формате. Кроме того, с главами республик и областей у Владимира Путина запланированы встречи.

Напомним, по данным ЦИК РФ, большинство избирателей на участках, расположенных на территории России, проголосовали за вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья в состав Российской Федерации. В ЛНР за присоединение к России высказались более 98% жителей, в ДНР - свыше 99%, в Запорожской и Херсонской областях - 93% и 87% соответственно. Голосование проходило с 23 по 27 сентября.