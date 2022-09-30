Путин назвал откровенным сатанизмом навязывание западных ценностей детям России

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин в своей речи на церемонии подписания договоров о вступлении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России назвал откровенным сатанизмом навязывание западных ценностей детям РФ.

Российский лидер обратился к присутствующим в зале с вопросом о том, хотят ли они, чтобы в России вместо слов «мама» и папа» появились понятия «родитель №1» или «родитель №2». Отвечая на вопрос самому себе, Путин заявил, что Запад, где это уже в порядке вещей, совсем спятил.

«Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщин и мужчин якобы существуют еще некие "гендеры"? Предлагали сделать операцию по смене пола? Разве мы всего этого хотим для своей страны, для своих детей? У нас другое, свое будущее», - заявил президент.

Путин подчеркнул, что диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов даже самих западных стран. Он назвал подобное поведение вызовом всем.

«Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретают черты религии наоборот - откровенного сатанизма», - подытожил глава государства.

Ранее Путин заявил, что США и коллективный Запад не заинтересованы в сильной России, так как именно в алчности и намерении сохранить власть кроются подлинные причины объявленной в отношении России гибридной войны.

Церемония подписания договоров проводится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. В нем собрались представители палат парламента РФ, кабмина, главы регионов, религиозные руководители.