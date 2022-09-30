Путин заверил, что РФ никогда не предаст жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей

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Российской государство не предаст жителей Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Киевские власти должны с уважением относиться к их выбору быть с Россией, и путь к миру может быть только таким, заявил президент России Владимир Путин.

«Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем. Он сделан, Россия его не предаст», - отметил глава государства во время торжественной церемонии подписания договоров о вступлении новых территорий в состав РФ.

Напомним, в ходе референдума 23-27 сентября в ЛНР за вступление в состав высказались более 98% жителей, в ДНР - свыше 99%, в Запорожской и Херсонской областях - 93% и 87% соответственно.