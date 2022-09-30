МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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