МО РФ: уничтожены цеха по сборке ракет к комплексам «Гром-2» и «Точка-У» в районе Днепропетровска

ВКС РФ уничтожили цеха на территории «Южного машиностроительного завода», уточнили в Минобороны.

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВКС РФ уничтожили цеха по сборке оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» украинской армии на территории «Южного машиностроительного завода» в районе Днепропетровска.

«Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод"», - сказал он на брифинге.

Кроме того, по словам Конашенкова, ВС РФ уничтожили шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Днепропетровской области и Николаева.

Ранее герой СВО рассказал, как ВС РФ выявляют и уничтожают подразделения ВСУ. Капитан Михаил Тябердин, офицер разведывательного отдела ЦВО, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов