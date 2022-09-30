МО РФ: украинская артиллерия обстреляла территорию, прилегающую к ЗАЭС

© Видео: Минобороны России © Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress

Украинские военные из артиллерии обстреляли жилые кварталы Энергодар и территорию, прилегающая к Запорожской атомной электростанции, заявил на брифинге 30 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ВСУ вели обстрелы из района Никополя. Конашенков добавил, ВС РФ подавили огневые средства противника ответным огнем.

Кроме того, ВКС России в районе Днепропетровска уничтожили цеха по сборке ракет к украинским комплексам «Гром-2» и «Точка-У». Также ВС РФ уничтожили до 200 украинских националистов в районе Краматорска ударами по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и складу вооружения. В сводке о проведении спецоперации говорится и об успехах сил ПВО, уничтоживших украинский Су-25 в Николаевской области.

Ранее Минобороны России показало видео, где герой спецоперации на Украине Михаил Тябердин рассказал, как ВС РФ выявляют и уничтожают подразделения противника.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов