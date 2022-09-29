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Медики вывели из комы раненого в Усть-Илимске военкома

Анастасия Бобылева
07:48 29.09.2022
Сейчас его состояние стабильно.
Медики вывели из комы раненого в Усть-Илимске военкома
© Фото: Игорь Кобзев, Telegram
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Военного комиссара Александра Елисеева из Усть-Илимска вывели из комы врачи Иркутской областной клинической больницы. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, добавив, что состояние Елисеева стабильно.

«Сейчас он на лечении в Иркутской областной клинической больнице. Врачи делают всё необходимое. Александра Владимировича вывели из медикаментозной комы. Он стабилен. Спасибо докторам за работу», - говорится в сообщении губернатора в его Telegram-канале.

Ранее стало известно о госпитализации Елисеева в крайне тяжелом состоянии после того, как в военкомате Усть-Илимска мужчина открыл стрельбу. Стрелявший был задержан и отправлен под стражу.

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