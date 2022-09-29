В стране и мире Медики вывели из комы раненого в Усть-Илимске военкома Анастасия Бобылева Сейчас его состояние стабильно. © Фото: Игорь Кобзев, Telegram Читайте нас на: Военного комиссара Александра Елисеева из Усть-Илимска вывели из комы врачи Иркутской областной клинической больницы. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, добавив, что состояние Елисеева стабильно. «Сейчас он на лечении в Иркутской областной клинической больнице. Врачи делают всё необходимое. Александра Владимировича вывели из медикаментозной комы. Он стабилен. Спасибо докторам за работу», - говорится в сообщении губернатора в его Telegram-канале. Ранее стало известно о госпитализации Елисеева в крайне тяжелом состоянии после того, как в военкомате Усть-Илимска мужчина открыл стрельбу. Стрелявший был задержан и отправлен под стражу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика