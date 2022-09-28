Стрелявшего в военкома в Усть-Илимске мужчину отправили под стражу
© Фото: newsilim, ВКонтакте
Стрелявшего в военкома в Усть-Илимске мужчину отправили под стражу.
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Стрелявшего в военкома в Усть-Илимске мужчину отправили под стражу
© Фото: newsilim, ВКонтакте
Стрелявшего в военкома в Усть-Илимске мужчину отправили под стражу.
В ДPУГИХ CMИ
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