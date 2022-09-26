Военком Усть-Илимска госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после стрельбы

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинформировал, что начальник военкомата Усть-Илимска Александр Елисеев госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после стрельбы в здании. По его словам, в настоящее время Елисеев находится в реанимации.

«Я очень надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Владимирович выжил. Я дал поручение усилить меры безопасности», - написал Кобзев у себя в Telegram.

Напомним, утром 26 сентября мужчина открыл стрельбу в здании военкомата Усть-Илимска и ранил военкома. Отмечается, что стрелка удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов, напавшему будет назначена психиатрическая экспертиза.