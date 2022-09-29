В России допустили создание в Турции кредитной организации для системы «Мир»

© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press

Директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин заявил, что Турция, вероятно, предложит создать новый банк для работы с картами российской платежной системы «Мир». По его прогнозам, организация не будет зависеть от санкционного давления со стороны США и Евросоюза.

«Несмотря на поднятый СМИ ажиотаж, наблюдаются российские граждане, имеющие на руках карты «Мир» и свободно снимающие средства в банкоматах банка Ziraat», - приводят «Известия» слова представителя российской Торгово-промышленной палаты в Турции Ильи Корнилова.

Напомним, по данным Bloomberg, несколько турецких банков - Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank - прекратили использование российской платежной системы «Мир». Позднее газета Aydinlik проинформировала, что в ближайшие два дня правительство Турции намерено огласить детали новой платежной системы, которую будут использовать в стране в качестве альтернативы системе «Мир».