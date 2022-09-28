Aydinlik: Турция объявит альтернативы карте «Мир» в ближайшие два дня

Туристы и торговцы в туристических регионах Турции испытывают проблемы с платежами и призывают власти найти решение проблемы, пишет местное издание.

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В ближайшие два дня правительство Турции намерено огласить детали новой платежной системы, которую будут использовать в стране в качестве альтернативы системе «Мир». Отмечается, что в настоящее время туристы и торговцы в туристических регионах Турции столкнулись с проблемами платежей и призывают власти найти решение проблемы.

«Согласно информации, полученной Aydinlik, детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы «Мир», будут объявлены через день или два», - сообщает турецкая газета Aydinlik.

Напомним, по данным Bloomberg, несколько турецких банков - Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank - прекращают использование российской платежной системы «Мир». Отмечается изменение позиции президента Турции Тайипа Эрдогана после недавнего посещения им 77-ой Генассамблеи ООН: вернувшись в страну, он обсудил с чиновниками альтернативу российской платежной системе.