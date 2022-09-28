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Bloomberg: госбанки Турции прекращают использование российской системы «Мир»

Марина Крижановская
03:25 28.09.2022
Отмечается изменение позиции президента Турции Тайипа Эрдогана после недавнего посещения им 77-ой Генассамблеи ООН: вернувшись в страну, он обсудил с чиновниками альтернативу российской платежной системе.
Bloomberg: госбанки Турции прекращают использование российской системы «Мир»
© Фото: Artem Sobolev news.ru via globallookpress.com
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По данным СМИ, несколько турецких банков - Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank - прекращают использование российской платежной системы «Мир». Другие банки, такие как «Ишбанк» и «Денизбанк» уже прекратили обслуживание российских карт системы «Мир».

Эти решения объясняются санкциями Соединенных Штатов и Соединенного Королевства против России. Некоторые турецкие СМИ сообщали, что якобы США также угрожают санкциями банкам Турции за использование этой российской платежной системы. Информацию приводит Bloomberg со ссылкой на неназванного им высокопоставленного чиновника из Турции.

Также сопоставляется изменение позиции президента Турции Тайипа Эрдогана после недавнего посещения им 77-ой Генассамблеи ООН. Вернувшись в страну, он обсудил с чиновниками альтернативу российской платежной системе.

Немногим ранее сообщалось, что туристы из России не испытывают проблем с наличными деньгами на отдыхе в Турции. Заявление принадлежит министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсой.

В настоящий момент карты платежной системы «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

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