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Санкции Евросоюза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания «Турецкого потока» в РФ

Игнат Далакян
22:04 29.09.2022
Санкции ЕС лишили «Турецкий поток» экспортной лицензии, но поставки продолжатся.
Санкции Евросоюза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания «Турецкого потока» в РФ
© Фото: Ministry of Energy Russia Twitter.com Globallookpress
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Санкции Европейского союза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания «Турецкого потока» в России. Об этом сообщил оператор газопровода South Stream Transport B.V.

«Запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности, технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф», - передает РИА Новости сообщение компании.

Оператор газопровода South Stream Transport B.V. также добавил, что новые санкции Европейского союза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора «Турецкого потока», однако не ограничивают продолжение транспортировки газа. Как подчеркнули в компании, снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и странах Европы в связи с ситуацией в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает.

Ранее издание Politico сообщило о планах Евросоюза запретить импорт стали и драгоценных металлов из России. Однако в списке предполагаемых санкций алмазов не оказалось.

До этого Politico сообщило о планах Европейского союза запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из Российской Федерации. Сообщалось, что под запреты могут попасть косметические средства или средства для макияжа, средства для бритья, дезодоранты, мыло и туалетная бумага, пишет газета.

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