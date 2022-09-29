Politico: Евросоюз запретит импорт стали и драгоценных металлов из России

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В рамках восьмого пакета санкций против РФ Евросоюз собирается запретить ввоз стальной продукции, а также драгоценных камней и металлов из России. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на проект предложений Еврокомиссии (ЕК) по поводу санкций.

Однако алмазов в предлагаемом санкционном списке не оказалось. Ограничения на импорт касаются только «определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности, таких как камни и драгоценные металлы». Кроме того, ЕК предлагает ввести санкции против российской алмазодобывающей компании «Алроса».

Также Еврокомиссия предлагает расширить список людей, попадающих под санкции. Туда вошли философ Александр Дугин, певец Николай Расторгуев, крупнейший акционер концерна «Калашников» Алан Лушников.

Ограничения коснутся и туалетной бумаги, а еще косметики - так Евросоюз расширит список персональных санкций против россиян.

Об усилении ограничительных мер против России в Европе стали задумываться после проведения референдумов в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не признает результаты голосования и считает их фиктивными.