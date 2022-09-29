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Politico: Евросоюз планирует запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из РФ

Елизавета Потейчук
06:21 29.09.2022
Под санкции могут попасть косметические средства или средства для макияжа, средства для бритья, дезодоранты, мыло и туалетная бумага, пишет газета.
Politico: Евросоюз планирует запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из РФ
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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По данным СМИ, европейский союз намеревается ограничить импорт российской косметики и туалетной бумаги. Кроме того, ЕС планирует расширить персональные санкции против россиян.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на документ Европейской комиссии под санкции могут попасть косметические средства или средства для макияжа, средства для бритья, дезодоранты, мыло и туалетная бумага. Вместе с тем новые санкции могут коснуться вывоза полупроводниковых компонентов, микросхем, самолетов, и конкретных элементов, которые используются в ювелирной промышленности.

Ранее издание сообщало, что Евросоюз планирует снять запрет на перевозку удобрений, цемента и ряда другой продукции из России. До этого президент России Владимир Путин заявил, что ограничительные меры в адрес РФ негативно влияют на продовольственную ситуацию в мире.

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