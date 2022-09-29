Посольство Италии в Москве рекомендовало соотечественникам покинуть Россию

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Посольство Италии в Москве обратилось к соотечественникам с просьбой оценить целесообразность своего пребывания в России и покинуть страну, а также отложить все поездки в Российскую Федерацию. Документ опубликован на сайте дипмиссии.

«Учитывая последнюю эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением за пределами России, соотечественникам, находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания и, если ее нет, покинуть страну», - говорится в тексте обращения.

В дипмиссии акцентировали внимание на трудностях с авиасообщением с Россией, «головокружительном» росте цен на авиабилеты и очереди на пограничных пунктах.

«Путешествовать по воздуху из Российской Федерации в Италию и другие третьи страны становится все труднее. В частности, наблюдается головокружительный рост и без того высокой стоимости билетов, продаваемых авиакомпаниями в эти дни, и есть сообщения о длинных очередях на некоторых пограничных переходах, соединяющих Российскую Федерацию с некоторыми соседними странами», - отметили в посольстве Италии.

Дипломаты напомнили, что проблемы с прямыми рейсами из РФ связаны с антироссийскими санкциями, и рекомендовали обращаться в компании, которые летают через третьи страны.

«Принимая во внимание продолжающееся закрытие воздушного пространства для рейсов из Российской Федерации по распоряжению Европейского Союза от 27 февраля прошлого года, всем соотечественникам, находящимся в России, настоятельно рекомендуется планировать поездки за границу как можно раньше. Тем, кому необходимо покинуть Российскую Федерацию, рекомендуется как можно скорее приобрести билеты в коммерческих компаниях», - заключили в итальянском посольстве в Москве.

Что касается поездок в России, посольство Италии рекомендовало соотечественникам «отложить все поездки в Российскую Федерацию».

Напомним что ранее аналогичные рекомендации гражданам своих стран дали российские посольства США и Латвии.