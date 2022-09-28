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Посольство США призвало своих граждан немедленно покинуть РФ

Игнат Далакян
14:57 28.09.2022
Также сотрудники американского посольства призывают сограждан отказаться от запланированных поездок в РФ.
Посольство США призвало своих граждан немедленно покинуть РФ
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Посольство Соединенных Штатов призвало американских граждан воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, а тех, кто уже пребывает в стране, немедленно ее покинуть. Об этом говорится в сообщении дипмиссии США в Москве.

«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует, должны немедленно покинуть Россию, пока есть доступные варианты», - говорится в сообщении на сайте посольства.

Американские дипломаты отмечают, что в настоящее время есть возможности, которыми можно воспользоваться, чтобы уехать. Кроме того, сотрудники посольства США также призывают сограждан отказаться от запланированных поездок в Россию.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул Линн Трейси на должность посла США в России. Дипломат служит с 2019 года послом США в Армении и может стать первой женщиной во главе американской дипломатической миссии в Российской Федерации.

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