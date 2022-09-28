Посольство США призвало своих граждан немедленно покинуть РФ
Посольство Соединенных Штатов призвало американских граждан воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, а тех, кто уже пребывает в стране, немедленно ее покинуть. Об этом говорится в сообщении дипмиссии США в Москве.
«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует, должны немедленно покинуть Россию, пока есть доступные варианты», - говорится в сообщении на сайте посольства.
Американские дипломаты отмечают, что в настоящее время есть возможности, которыми можно воспользоваться, чтобы уехать. Кроме того, сотрудники посольства США также призывают сограждан отказаться от запланированных поездок в Россию.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул Линн Трейси на должность посла США в России. Дипломат служит с 2019 года послом США в Армении и может стать первой женщиной во главе американской дипломатической миссии в Российской Федерации.