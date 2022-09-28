МИД Латвии призвал соотечественников немедленно покинуть РФ
Глава внешнеполитического ведомства обратился к гражданам Латвии с призывом покинуть пределы России.
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Глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился к гражданам страны с призывом покинуть пределы Российской Федерации и отказаться от поездок в Россию.
«Ввиду эскалации международной ситуации настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России, - покинуть страну как можно скорее», - написал дипломат в Twitter.
Напомним, что сегодня же с аналогичным заявлением к гражданам Соединенных Штатов выступило посольство США в Москве.