В стране и мире МИД Латвии призвал соотечественников немедленно покинуть РФ Ирина Елагина Глава внешнеполитического ведомства обратился к гражданам Латвии с призывом покинуть пределы России. © Фото: Tomas Tkacik Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился к гражданам страны с призывом покинуть пределы Российской Федерации и отказаться от поездок в Россию. «Ввиду эскалации международной ситуации настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России, - покинуть страну как можно скорее», - написал дипломат в Twitter. Напомним, что сегодня же с аналогичным заявлением к гражданам Соединенных Штатов выступило посольство США в Москве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика