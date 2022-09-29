Песков усомнился, что инцидент с «Северным потоком» произошел без вовлеченности какого-либо государства

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что инцидент на «Северном потоке» мог произойти без вовлеченности какого-либо государства.

«Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля подчеркнул необходимость участия в расследовании случившегося нескольких стран. Он отметил, что все будет зависеть от ситуации.

«Масштабы разрушений свидетельствуют о том, что это, действительно, был некий акт. Конечно, представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно», - заявил Песков.

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало выяснить обстоятельства атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2», когда издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило, что, возможно, обе нитки трубопровода «Северный поток» и одна газопровода «Северный поток - 2» останутся непригодными навсегда, если не обеспечить их оперативное восстановление. В посольстве также напомнили и об обещании президента США Джо Байдена «покончить» с «Северным потоком - 2».