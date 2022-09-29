В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков усомнился, что инцидент с «Северным потоком» произошел без вовлеченности какого-либо государства

Егор Левин
13:09 29.09.2022
Представитель Кремля подчеркнул необходимость участия в расследовании случившегося нескольких стран.
Песков усомнился, что инцидент с «Северным потоком» произошел без вовлеченности какого-либо государства
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что инцидент на «Северном потоке» мог произойти без вовлеченности какого-либо государства.

«Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля подчеркнул необходимость участия в расследовании случившегося нескольких стран. Он отметил, что все будет зависеть от ситуации.

«Масштабы разрушений свидетельствуют о том, что это, действительно, был некий акт. Конечно, представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно», - заявил Песков.

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало выяснить обстоятельства атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2», когда издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило, что, возможно, обе нитки трубопровода «Северный поток» и одна газопровода «Северный поток - 2» останутся непригодными навсегда, если не обеспечить их оперативное восстановление. В посольстве также напомнили и об обещании президента США Джо Байдена «покончить» с «Северным потоком - 2».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:23 В стране и мире
В НАТО назвали диверсию причиной утечки на «Северных потоках»
11:31 В стране и мире
Захарова назвала ложью слова Блинкена о невыгодности утечки на «Северном потоке»
09:59 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что поврежденные части «Северного потока» находятся в зоне контроля разведки США
05:02 Армия
Видео
Непрерывная связь и безопасность: как работают связисты и взвод боевого охранения в ходе СВО
04:59 В стране и мире
Мирошник назвал сроки вхождения ЛНР в состав РФ
Популярное
Видео
Улетучивающиеся деньги: новые подробности в деле аварии «Северных потоков»
Видео
На боеприпасах тут не экономят: как готовят мобилизованных бойцов в регионах РФ
Видео
Пулеметы, автоматы и БМП: кадры боевой подготовки мобилизованных в Хабаровском крае
Видео
Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.