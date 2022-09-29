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В Белом доме рассказали, что имел ввиду Байден, когда угрожал «Северному потоку-2»

Марина Крижановская
00:10 29.09.2022
Официальный представитель сказала, что якобы президент США обещал недопустить ввода этого газопровода в эксплуатацию.
В Белом доме рассказали, что имел ввиду Байден, когда угрожал «Северному потоку-2»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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В Белом доме заявили, что американский президент не обещал уничтожить «Северный поток-2». Якобы речь шла только о недопущении ввода его в эксплуатацию.

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Карин Жан-Пьер. Ее попросили прокомментировать поступившие заявления из России, в которых припомнили слова Джо Байдена с «угрозами покончить с "Северным потоком"».

«Президент сказал, что "Северный поток-2" не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», - приводит ее слова РИА Новости.

Немногим ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов «Северный поток». Отмечено, что «в результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб». 

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